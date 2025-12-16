Trabzon'da üniversite öğrencileri "Dumansız Kampüs" sloganı için yarıştı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri arasında düzenlenen "Dumansız Kampüs" slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakültelerince düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Eczacılık Fakültesi amfisinde Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Çuvalcı, sağlıklı yaşam kültürünün üniversite ortamında yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, "Dumansız Kampüs" anlayışının öğrencilerin ve çalışanların sağlığını önceleyen kurumsal bir duruşun ifadesi olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan öğrencileri ortaya koydukları farkındalık ve duyarlılık dolayısıyla tebrik eden Çuvalcı, "En büyük hayalimiz, havası en temiz üniversite olmak. En havalı kampüs olacağız." değerlendirmesinde bulundu.