        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Dumansız Kampüs" sloganı için yarıştı

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri arasında düzenlenen "Dumansız Kampüs" slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:02
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Dumansız Kampüs" sloganı için yarıştı
        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri arasında düzenlenen "Dumansız Kampüs" slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakültelerince düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Eczacılık Fakültesi amfisinde Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

        Çuvalcı, sağlıklı yaşam kültürünün üniversite ortamında yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, "Dumansız Kampüs" anlayışının öğrencilerin ve çalışanların sağlığını önceleyen kurumsal bir duruşun ifadesi olduğunu belirtti.

        Yarışmaya katılan öğrencileri ortaya koydukları farkındalık ve duyarlılık dolayısıyla tebrik eden Çuvalcı, "En büyük hayalimiz, havası en temiz üniversite olmak. En havalı kampüs olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

