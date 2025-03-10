Trabzon'da baca yangını söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın baca kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.
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