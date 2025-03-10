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        Doğu Karadeniz'den 2 ayda 8,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatından 8 milyon 644 bin 938 dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:41
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        Doğu Karadeniz'den 2 ayda 8,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
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        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatından 8 milyon 644 bin 938 dolar gelir elde edildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bölgeden yılın 2 ayında 1234 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        Kobya, söz konusu ihracattan 8 milyon 644 bin 938 dolar kazanç sağlandığını vurgulayarak, bu dönemde 7 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına işaret eden Kobya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 7 milyon 356 bin 555 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 460 bin 147 dolarla Belarus ile 308 bin 254 dolarla Vietnam takip etti. Bölgeden ayrıca Japonya, Kanada, Ukrayna ve Gürcistan'a da bu dönem Türk somonu satıldı."

        - Bölge ihracatının yüzde 92'si Trabzon'dan

        Kobya, bölge ihracatının yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, kentten söz konusu dönemde 5 ülkeye 1132 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

        Bu ihracattan da 7 milyon 964 bin 820 dolar kazanç elde edildiğine dikkati çeken Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu bildirdi.

        Kobya, Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, Türk somonu ihracatını artırmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

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