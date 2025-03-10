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        Ramazanda düzenli uyku tavsiyesi

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Uyku Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sağlıklı uyku düzeni için uyku hijyeninin önemli olduğunu belirterek, "Uyku hijyeninde kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:37
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        Ramazanda düzenli uyku tavsiyesi
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Uyku Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sağlıklı uyku düzeni için uyku hijyeninin önemli olduğunu belirterek, "Uyku hijyeninde kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli." dedi.

        Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, AA muhabirine, orucun insan sağlığı açısından birçok faydası olduğunu söyledi.

        Orucun sindirim sistemi başta olmak üzere vücutta olumlu etkilerinin görüldüğünü dile getiren Bülbül, "Mide ve bağırsakları rahatlatır, şişkinliği azaltır. Varsa reflü gibi şikayetler kontrol altına girer ayrıca metabolizma, kan şekeri ve kilonun kontrolüne katkı sağlar. Kalp ve tansiyon üzerine, ruhsal denge üzerine olumlu etkiler yapar. Kısaca oruç vücutta genel anlamda bir dinginliğe ve rahatlamaya yol açar." diye konuştu.

        Bülbül, ramazanda bazı alışkanlıklarda değişiklikler oluştuğuna işaret ederek, bunların başında yemek ve uyku düzeninin geldiğini ifade etti.

        Her şeyin kararında yapılmasının önemli olduğunu belirten Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ramazanda insan uzun süre aç kalınca bir şekilde iftarda ve sahurda yemeğe saldırıyor. İşi abartılı yaşadığınızda sorunlar yaşamanız mümkün. Uyku düzeni de bu kapsamda düşünülebilir. Örneğin, sahura kalkıyorsunuz 'aç kalacağım' diye aşırı yemek, karnı şişirip tekrar yatmak doğru davranışlar değil ya da uzun süreli açlığın ardından iftarda abartılı, yağlı gıdalar ve tatlılar yemek. Bir kısım insan da sahura kadar bekliyor. Sahura kadar tükettiği çay, kahve ve tatlı da uykuyu bölen şeylerden."

        Bülbül, çay ve kahvenin yerine bitki çaylarının tercih edilebileceğini dile getirerek, "Aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde, özellikle yatış kalkış saatlerine dikkat ederek ramazanı geçirmekte fayda var." ifadesini kullandı.

        - "Kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli"

        Sağlıklı uyku düzeninin ramazan ayında önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülbül, "Sağlıklı uyku düzeni için uyku hijyeni konusu önem arz ediyor. Uyku hijyeninde kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli. Hafta sonu veya tatildir diye yatakta zaman geçirilmemeli. Hangi saat yatış, hangi saat kalkış o saatlere dikkat etmek lazım." dedi.

        Bülbül, uykuya yakın ağır aktivitelerden kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun dışında özellikle cep telefonlarıyla, tabletlerle çok ilgileniyoruz. Bunlar parlak ışık, mavi ışık yayan cihazlar. Bunlar da uykuyu bölen, geciktiren ışık kaynağı oluyor. Bu tür cihazları da mümkün oldukça az kullanmaya, gerektiği kadar kullanmaya gayret göstermek lazım." diye konuştu.

        Bülbül, ramazanda uyku düzenini korumak için özellikle beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Aşırı dolu bir mideyle yatmak hem uykuyu bölüyor hem gastrit, reflü gibi sorunlara yol açıyor, uykunun gecikmesine, uyuyamamaya neden oluyor. Geceyi uykusuz geçirmeniz de doğal olarak ertesi gün yorgun, bitkin, isteksiz, daha verimi düşmüş olarak günü devam ettirmenize sebep oluyor. Sahura kalktınız, sahurda ağır gıdalar tükettiniz, dolu bir mideyle uyumak zor gerçekten. Dolayısıyla bir şekilde uyku zamanı kaymış oluyor."

        Sağlıklı uyku için uyku hijyeni konusundaki kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bülbül, "Eskilerin tabiriyle 'her şeyin aşırısı zarar, ortası karar'. Dolayısıyla sofralardan mideyi aşırı şişirerek kalkmamak gerekir. Geç saatlerde yememeye, uyarıcı gıdalar, içecekler içmemeye gayret göstermek lazım. Onun haricinde gündüz saatlerinde kesinlikle orucu uyuyarak geçirmemeye gayret etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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