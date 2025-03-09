Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş United Payment'i 2-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş United Payment'i 2-0 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor, 56. dakikada Diyorakhon Khabibullaeva ve 86. dakikada Diana Msewa’nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ayrıca, Trabzonspor 69. dakikada kazandığı penaltı atışından da yararlanamadı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 38'e çıkardı.
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