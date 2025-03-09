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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş United Payment'i 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:34
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş United Payment'i 2-0 yendi.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor, 56. dakikada Diyorakhon Khabibullaeva ve 86. dakikada Diana Msewa’nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Ayrıca, Trabzonspor 69. dakikada kazandığı penaltı atışından da yararlanamadı.

        Bu sonuçla Trabzonspor puanını 38'e çıkardı.

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