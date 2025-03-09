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        Trabzonspor, 5. Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamadı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 sahasında da Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:07
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        Trabzonspor, 5. Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamadı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 sahasında da Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı.

        Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, üst sıralarda kendine sezon boyunca hiç yer bulamadı.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

        - Dış sahada galip gelemeyen tek takım

        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi.

        Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor'un dün Trabzon deplasmanında aldığı galibiyet ile ligde tek dış saha galibiyeti bulunmayan takımı konumuna düştü.

        Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile toplam 5 puan elde edebildi.

        Şenol Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.

        Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

        - Büyük maçlarda galip gelemedi

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

        - Son 9 sezonun en kötü dönemi

        Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puan ile son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık dönemi yaşıyor.

        En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puan ile daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı.

        - 34 maçta 12 galibiyet

        Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 34 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

        Ligdeki 25 müsabakasında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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