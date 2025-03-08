Trabzonspor - Hatayspor 1-2
STAT: Papara Park HAKEMLER: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa SavranlarTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk.
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk. 83 Draguş), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Dk. 58 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov (Dk. 58 Cham), Sikan, Banza
HATAYSPOR: Bekaj - Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 55 Pedro), Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba (Dk. 90+2 Selimcan Temel), Görkem Sağlam, Fernandes (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Aboubakar
GOLLER: Dk. 22 Görkem Sağlam, Dk. 65 Massanga (Hatayspor), Dk. 42 Zubkov (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Okay Yokuşlu, Zubkov (Trabzonspor), Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Pedro (Hatayspor)
Süper Lig’in 27. Haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenildi. Hatayspor ilk deplasman galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.
3’üncü dakikada Sikan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov’un şutunda top üstten auta çıktı.
22’nci dakikada Fernandes’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Görkem Sağlam’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
27’nci dakikada Sikan’ın şutuna ceza sahası içinde kayarak müdahale eden Kilama’nın top eline çarptı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Alper Akarsu penaltı kararını iptal etti.
41’inci dakikada Zubkov’un ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.
42’nci dakikada Sikan’ın ortasında ceza sahasında bulunan Zubkov’un kafa vuruşunu kaleci Bekaj kurtardı. Dönen topu tamamlayan Zubkov’un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
51’inci dakikada Sikan’ın ortasında ceza sahası içinde Klima ve Banza’nın ikili mücadelesinde Banza yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Alper Akarsu penaltı kararını iptal etti.
57’nci dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
64’üncü dakikada Sikan’ın pasında ceza sahasına topla giren Zubkov’un şutu kaleci Bekaj’da kaldı.
65’inci dakikada Massanga’nın uzak mesafeden attığı şutta top ağlarla buluştu: 1-2.
68’inci dakikada Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
77’nci dakikada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
88’inci dakikada topla ceza sahası içine giren Draguş’un pasında Lundstram’ın topu üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk ekip Hatayspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
GÜNEŞ’TEN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Şenol Güneş 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından ilk 11’de dört değişiklik yaptı. Sakat olan Malheiro, Savic, sarı kart cezalısı Mustafa Eskihellaç kadroda yer almazken, Cham maça yedek kulübesinde başladı. Güneş, bu isimlerin yerine ilk 11’de Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu ve Zubkov’a şans verdi.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ
Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Trabzon’da iftar sonrası tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.
KADIN TARAFTARLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın taraftarlar maçı ücretsiz izledi. Kadın taraftarlar kendileri için ayrılan bölümleri doldurdu.
AZ SAYIDA HATAYSPOR TARAFTARI MAÇI TAKİP ETTİ
Hatayspor için ayrılan misafir takım tribünlerinde 50 kişilik taraftar grubu maçı takip etti.
İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
Trabzonspor - Hatayspor maçında istifa sesleri yükseldi. Bordo-mavili taraftarlar maç boyunca; TFF, yönetim ve Şenol Güneş istifa şeklinde tezahüratta bulundu.
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