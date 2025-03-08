Trabzonspor - Hatayspor 1-2

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk. 83 Draguş), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Dk. 58 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov (Dk. 58 Cham), Sikan, Banza

HATAYSPOR: Bekaj - Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 55 Pedro), Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba (Dk. 90+2 Selimcan Temel), Görkem Sağlam, Fernandes (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Aboubakar

GOLLER: Dk. 22 Görkem Sağlam, Dk. 65 Massanga (Hatayspor), Dk. 42 Zubkov (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Okay Yokuşlu, Zubkov (Trabzonspor), Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Pedro (Hatayspor)

Süper Lig’in 27. Haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenildi. Hatayspor ilk deplasman galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

3’üncü dakikada Sikan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov’un şutunda top üstten auta çıktı.

22’nci dakikada Fernandes’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Görkem Sağlam’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

27’nci dakikada Sikan’ın şutuna ceza sahası içinde kayarak müdahale eden Kilama’nın top eline çarptı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Alper Akarsu penaltı kararını iptal etti.

41’inci dakikada Zubkov’un ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.

42’nci dakikada Sikan’ın ortasında ceza sahasında bulunan Zubkov’un kafa vuruşunu kaleci Bekaj kurtardı. Dönen topu tamamlayan Zubkov’un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

51’inci dakikada Sikan’ın ortasında ceza sahası içinde Klima ve Banza’nın ikili mücadelesinde Banza yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Alper Akarsu penaltı kararını iptal etti.

57’nci dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

64’üncü dakikada Sikan’ın pasında ceza sahasına topla giren Zubkov’un şutu kaleci Bekaj’da kaldı.

65’inci dakikada Massanga’nın uzak mesafeden attığı şutta top ağlarla buluştu: 1-2.