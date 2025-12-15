Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Artvin, Bayburt ve Ordu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının ardından Çaykara, Şalpazarı ve Maçka ilçelerine bağlı mahallelerde yol temizleme çalışması yürüttü.

Ekipler, yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, Maçka'nın Üçgedik Mahallesi'nde kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan bir araç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

- Artvin

Artvin ve ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Yusufeli, Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy ve yaylalara kar yağdı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.