        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Trabzon, Artvin, Bayburt ve Ordu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Giriş: 15.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:03
        Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Trabzon, Artvin, Bayburt ve Ordu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının ardından Çaykara, Şalpazarı ve Maçka ilçelerine bağlı mahallelerde yol temizleme çalışması yürüttü.

        Ekipler, yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Maçka'nın Üçgedik Mahallesi'nde kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan bir araç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

        - Artvin

        Artvin ve ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Yusufeli, Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy ve yaylalara kar yağdı.

        Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 20, Atabarı Kayak Merkezinde ise 40 santimetreye ulaştı.

        Şavşat ilçesinde ulaşıma kapanan 5 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için bazı noktalarda karla mücadeleye devam ediyor.

        Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        - Ordu

        Ordu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla Kabadüz, Gölköy ve Gürgentepe ilçeleri beyaza büründü.

        Öte yandan, belediye ve karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı noktalarda çalışma yürütüyor.

