Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 327 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 14 milyon 461 bin 898 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 717 ton karşılığı 13 milyon 548 bin 674 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

Belçika'ya ocak-kasım öneminde 4 milyon 340 bin 982 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 4 milyon 158 bin 532 dolarla Fransa, 2 milyon 31 bin 257 dolarla Almanya'nın takip ettiğini dile getirdi.