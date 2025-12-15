Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

        Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 327 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 14 milyon 461 bin 898 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 717 ton karşılığı 13 milyon 548 bin 674 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

        Gürdoğan, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

        Belçika'ya ocak-kasım öneminde 4 milyon 340 bin 982 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 4 milyon 158 bin 532 dolarla Fransa, 2 milyon 31 bin 257 dolarla Almanya'nın takip ettiğini dile getirdi.

        Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını, hedeflerinin geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme

        Benzer Haberler

        Trabzon'da belediye ekiplerinin kış mesaisi başladı
        Trabzon'da belediye ekiplerinin kış mesaisi başladı
        Evlere ve vatandaşlara zarar veren ayı için başlatılan av sonuç verdi, ilk...
        Evlere ve vatandaşlara zarar veren ayı için başlatılan av sonuç verdi, ilk...
        Trabzonlunun anons sistemi ayıyı korkup kaçırttı Yayla evine yaklaşan ayı "...
        Trabzonlunun anons sistemi ayıyı korkup kaçırttı Yayla evine yaklaşan ayı "...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan sert açıklama "Herkes haddini bilsi...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan sert açıklama "Herkes haddini bilsi...
        Trabzonspor, Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki gösterdi
        Trabzonspor, Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki gösterdi
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Herkes haddini bilsin
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Herkes haddini bilsin