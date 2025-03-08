Trabzonspor'da Hatayspor şoku

Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Ardından taraftarlar, yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.

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