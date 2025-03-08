Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Hatayspor şoku

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Hatayspor şoku
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Ligde son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor karşısında galip gelemedi.

        Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.

        Trabzonspor, bu yenilgiyle 32 puanda kalırken 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti.

        - Şenol Güneş ve yönetime tepki

        Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Ardından taraftarlar, yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

        Trabzonsporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde de "TFF istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

        - Zubkov, ilk golünü attı

        Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

        Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini tabancayla kovaladı
        Eşini tabancayla kovaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Hatayspor 1-2
        Trabzonspor - Hatayspor 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar
        Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan "ceza" açıklaması:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan "ceza" açıklaması:
        Ertuğrul Doğan: Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık
        Ertuğrul Doğan: Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık