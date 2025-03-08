Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Aboubakar
Goller: Dk. 22 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Zubkov (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Kilama, Dk. 33 Calvo (Atakaş Hatayspor), Dk. 31 Zubkov (Trabzonspor)
TRABZON
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