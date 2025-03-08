Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan oyunculardan Pedro Malheiro'nun yerine Hüseyin Türkmen, Stefan Savic'in yokluğunda Okay Yokuşlu, kart cezalısı olan Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk ve tercihen Muhammed Cham'ın yerine Oleksandr Zubkov maça ilk 11'de başladı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Malheiro ve Savic ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç olmak üzere 5 futbolcu, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.

- Dragus ve Enis Destan maç kadrosunda

Trabzonspor'un 16 Aralık'ta Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Denis Dragus, tedavisinin ardından kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı.

Bu süreden sonra 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Romanyalı oyuncu, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü. Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Tim Jabol Folcarelli, geldikten kısa bir süre Beşiktaş ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Ardından sakatlık yaşayan ve 2 karşılaşmada forma giyemeyen Folcarelli, 21 kişilik Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Ukraynalı oyuncu Zubkov da bir maçlık sakatlığının ardından 11'de yer buldu.

- Doğan'dan Nwakaeme'ye mektup

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sakatlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme'ye mektup yazdı.

Nwakaeme, bu mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken, mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Tony, bugün, fırtınalı bir denizde yelken açan bir gemideyiz. Biz, siz, bu kulübün renklerine kendini adamış olan herkes, aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarıyız. Şimdi soruyorum; gemimizi limana güvenle getirmeye kararlı mıyız? Fırtınalara teslim mi olacağız yoksa onlara meydan mı okuyacağız? Sana inanıyorum! Sen de kendine inan! Ceza alsam bile her zaman yanında olacağımı ve seni bir saniye bile yalnız bırakmayacağımı bil. Şimdi ayağa kalkıp hikayemizi bir kez daha taçlandırmanın zamanı. Bu topluluğu hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum ve sana başarılar diliyorum."