Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 83 Dragus), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Dk. 68 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Zubkov (Dk. 68 Cham), Visca, Sikan, Banza
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 55 Pedro), Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba (Dk. 90+2 Selimcan Temel), Görkem Sağlam, Fernandes (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Aboubakar
Goller: Dk. 22 Görkem Sağlam, Dk. 65 Massanga (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Zubkov (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Kilama, Dk. 33 Calvo, Dk. 50 Görkem Sağlam, Dk. 89 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+4 Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 31 Zubkov, Dk. 84 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
TRABZON
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