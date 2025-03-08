Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, rakipleri karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Hatayspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, rakipleri karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böylesine zorlu bir deplasmanda galip geldikleri için sevinçli olduklarını ifade etti.

        İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Takımın mücadelesinden, oyunundan memnunum. İkinci yarıda çok savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de maçın tamamında kontrol bizdeydi. 80. dakikadan sonra 1-2 pozisyon verdik. Bence hak edilmiş bir galibiyetti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı ayaklarına sağlık. Bundan sonra hesap yapabilmek için devamını getirmek lazım. Zor bir görev aldık. Oyuncu grubuma inandığımı her zaman söylüyorum. Hem geliştirmeye, hem performanslarını artırmaya hem de maç kazanmaya çalışıyoruz."

        Daha önce de iyi maçlar oynadıklarını ancak bunları sonuca yansıtamadıklarını aktaran Şahin, "Bugün sonuca yansıttık. Ligde bir yerlerde tutunabilmek için galibiyetleri sürekli hale getirmemiz lazım. Sonuna kadar bu işin içinde olduğumuzu oyuncularımızla göstermiş olduk. Haftaya Sivasspor maçı var. Bu maçtan sonra daha önemli hale geldi. Puan olarak yukarılara gelmemiz lazım. Sivasspor karşılaşması, final maçı gibi oldu." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini tabancayla kovaladı
        Eşini tabancayla kovaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Hatayspor şoku
        Trabzonspor'da Hatayspor şoku
        Trabzonspor - Hatayspor 1-2
        Trabzonspor - Hatayspor 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar
        Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan "ceza" açıklaması:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan "ceza" açıklaması: