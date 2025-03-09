Trabzonspor - Hatayspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 27’nci hafa karşılaşmasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Taraftarlardan ve yönetimden özür dileyerek değerlendirmeye başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bizim için kötü bir akşam oldu. Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek hem beni hem oyuncuları hem de taraftarı üzdüğünü biliyorum. Yönetimi, başkanı da. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden de özür diliyorum. Oyuncular görev adamları işlerini yapmaya çalışıyorlar, yapmak durumundalar. Sahada da bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bugün oyunun analizini yapıp da daha fazla pozisyonumuz vardı. Az pozisyon verdik. Ne desek diyelim sonuçta konum itibariyle alt sırada bulunan bir Hatayspor’a karşı kaybetmenin kabul edilebilir tarafı yok. Bulunduğumuz yerden, oyundan ve sonuçtan memnun değilim. O yüzden üzgün olmak da yetmiyor. Biz takım olarak maça çıkarken de Konya’ya çıkarken de 3’er puan bekliyorduk, iki maçta 6 puan kaybımız vardı. Evet oyunda acele ettik, gergin oynadık, telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıktan sonra girenler de bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da tabi sonuca yansıdı ama az önce de söylediğim gibi yeteri kadar aslında pozisyon bulmuştuk, rakibe de az pozisyon vermiştik. Ama özellikle hücum sonrası rakibe oynama şansı verince onlar da onlar da topu iyi kullanınca az pozisyon da olsa maçı kazandılar” diye konuştu.

‘OYUNCULARIN KENDİ SORUNLARI OLMADIĞINI BİLİYORUM’

Teknik direktör Şenol Güneş, “Sabotaj endişesi ya da düşüncesi var mı aklınızda?” şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Yok, bu mümkün değil. Zaten ne oyuncular ne da başka bir şey olabilir. Şu anda sahanın içerisinde oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncuların kendi sorunları olmadığını biliyorum. Ama oynamadığı zaman üzülenin de moral bozukluğu olabileceğini düşünüyorum. Bu normal bir şeydir. Oynamayı bekleyenin daha sonra girdiği zaman sıkıntıları da olabilir. Doğru bulmasam bile bu yaşanabilir. Ama kasıt olarak hiçbir oyuncuda böyle bir şey düşünmem. Bizim bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum” ifadelerinde bulundu.

Trabzonspor’un VAR’dan dönen iki penaltısına ilişkin de Şenol Güneş şunları söyledi: “Hakemle ilgili daha önce konuştuk. Az konuştuk aslında benim için söylüyorum. Ben de az konuşmayı tercih ediyordum. Ama birkaç tane pozisyon oldu o da kazandığımız maç sonrası olumsuzlukları söyledik. Hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Bugün itibariyle ne karar verdiğini konuşmak yerine kendi eksikliğimi konuşmak daha çok tercihim oldu. Çünkü ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Öyle pozisyonlarımız oldu. Hakemle ilgili iki penaltıyı keşke hiç çalmasaydı. Bir tek onu söyleyeyim. Bırak oyunu, gol atacağız belki. Ne hatalar var bir hakem idaresi açısından onları biz değil yetkililer konuşmalı. Orada da bir kasıt aramak istemiyorum. Yönetimin hedefine ulaştığını düşünüyorum. Hem başkana ceza vererek hem de takımın bu durumda olmasına etki olduğu için. Ama kendimi sorumlu tuttuğum oyun anlamında, o taraflara çok kaymak istemedim. Çünkü sadece uyarı olarak yaptıklarım oldu. Bir şey değişmediğini gördüm. Hatalar yapıldı, art niyetli değildi, VAR’lar verildi, tam tersi oldu. Maçta zamanlar farklı oynandı. Bunlar hepsi benim dışımda kalan konu olsun istiyorum. Çünkü bugün bu maçı kaybettikten sonra bir başka şeye girmek bir mazeret olarak kullanılsın istemiyorum.” ‘TRABZONSPOR İÇİN EN DOĞRU KARAR NEYSE O VERİLİR’ Taraftarların maç sonu istifa yönündeki tepkilerine ilişkin de konuşan Güneş, “Taraftardan özür diliyoruz. Öncelikle böyle bir maç başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür. Dediğim gibi oyuncular görevli, ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkanla ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar neyse o verilir, veririz yani öyle bir sorunumuz yok. Ama şunu söyleyeyim ben geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Yönetimle ve başkanla ilgili bir sorun yok. Diğer söylenenler sadece kaos yaratmak isteyenler. Benle ilgili saha sonucu kötüyse sorumlu da ben olduğuma göre bunu düzeltmesi gereken de benim. Dolayısıyla düzelmediği zaman eleştiriler her türlü söylemler olabilir. Bunu daha önce de gördük. Şimdi de gördük. Bu dönemde gördüklerim, daha önce görmediğim şeyler olduğu için tabi daha üzgünüm. Kendimle ilgili karar verirken kendimi koruyacak bir karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftarları mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil” değerlendirmesinde bulundu.