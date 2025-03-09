Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzun Sokak'ta uygulanacak "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nin planlama çalışmaları tamamlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzun Sokak'ta uygulayacağı "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nde planlama çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzun Sokak'ta uygulanacak "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nin planlama çalışmaları tamamlandı
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzun Sokak'ta uygulayacağı "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nde planlama çalışmaları tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Uzun Sokak'taki binaların tarihi ve mimari dokuya uygun şekilde yenileneceği belirtildi.

        Açıklamada, 8'i tescilli yapı olmak üzere 65 binanın 6'sında cephe temizlemesi, 46 binada ise mantolama ve boya uygulaması yapılacağı ifade edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tarihi dokusuna uygun ve modern şehircilik anlayışıyla hazırladıkları projenin planlama sürecinin tamamlandığını vurguladı.

        Genç, şehrin ticaret ve turizm açısından en önemli noktalarından biri olan Uzun Sokak'ta, estetik bir kent görünümü oluşturmak ve Trabzon'un değerini yükseltmek için çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, "Bu projeyle Uzun Sokak mimari yapısına uygun bir şekilde yenilenecek. Hemşerilerimize ve misafirlerimize daha düzenli, daha güzel bir alan sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!

        Benzer Haberler

        Hatayspor mağlubiyetinde, Şenol Güneş'e tepki
        Hatayspor mağlubiyetinde, Şenol Güneş'e tepki
        Oruç tutmak isteyen gebelere "iftar ve sahurda dengeli beslenme" uyarısı
        Oruç tutmak isteyen gebelere "iftar ve sahurda dengeli beslenme" uyarısı
        Trabzonspor, 5. Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamadı
        Trabzonspor, 5. Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamadı
        Trabzonspor - Hatayspor maçının ardından
        Trabzonspor - Hatayspor maçının ardından
        Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Trabzonspor-Hatayspor maçının ardından
        Trabzonspor-Hatayspor maçının ardından