Uzun Sokak'ta uygulanacak "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nin planlama çalışmaları tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzun Sokak'ta uygulayacağı "Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nde planlama çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Uzun Sokak'taki binaların tarihi ve mimari dokuya uygun şekilde yenileneceği belirtildi.

Açıklamada, 8'i tescilli yapı olmak üzere 65 binanın 6'sında cephe temizlemesi, 46 binada ise mantolama ve boya uygulaması yapılacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tarihi dokusuna uygun ve modern şehircilik anlayışıyla hazırladıkları projenin planlama sürecinin tamamlandığını vurguladı.

Genç, şehrin ticaret ve turizm açısından en önemli noktalarından biri olan Uzun Sokak'ta, estetik bir kent görünümü oluşturmak ve Trabzon'un değerini yükseltmek için çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, "Bu projeyle Uzun Sokak mimari yapısına uygun bir şekilde yenilenecek. Hemşerilerimize ve misafirlerimize daha düzenli, daha güzel bir alan sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.