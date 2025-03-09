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        Oruç tutmak isteyen gebelere "iftar ve sahurda dengeli beslenme" uyarısı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bakiye Akbaş, gebelerin özellikle ilk 3 ayda ve son 1 ayda oruç tutmamaları, ille de tutmak istiyorlarsa iftarda ve sahurda dengeli beslenip yeterli su alımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:18
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        Oruç tutmak isteyen gebelere "iftar ve sahurda dengeli beslenme" uyarısı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bakiye Akbaş, gebelerin özellikle ilk 3 ayda ve son 1 ayda oruç tutmamaları, ille de tutmak istiyorlarsa iftarda ve sahurda dengeli beslenip yeterli su alımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Akbaş, AA muhabirine, gebelik sırasında yeterli, dengeli beslenme ve sıvı alımının bebeğin hem anne karnındaki gelişimi hem de doğum sonrası dönemdeki sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

        Bazı anne adaylarının ramazanda oruç tutmak istediğini dile getiren Akbaş, bu yönde çok soruyla karşılaştıklarını anlattı.

        Literatürde "Gebeler oruç tutabilir mi?" sorusunun cevabının net olmadığını ifade eden Akbaş, genel kanının ise tutulmaması yönünde olduğunu söyledi.

        Akbaş, bunun nedeninin de uzun süren açlık durumu ve su içilmemesi olduğunu belirterek, "Gebelere özellikle ilk 3 ayda ve son 1 ayda oruç tutmamalarını, ille de tutmak istiyorlarsa o zaman iftarda ve sahurda dengeli beslenip yeterli su alımına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu aslında bir tavsiye değil, mutlaka tutmak isteyen gebelere söylediğimiz bir şey. Bebeğin eğer suyu azsa, gelişim geriliği varsa, annede şeker ya da tansiyon gibi problemler varsa hiçbir şekilde oruç tutmalarının uygun olmadığını gebelerimize bildiriyoruz." diye konuştu.

        - "Eğer oruç tutacaklarsa, çok dikkat etmeleri gerekiyor"

        Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Gebeler eğer oruç tutacaklarsa, hekim kontrolünde çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bebeğin suyu normalse, gebeliğin orta dönemindeyse ve beslenmesi yeterli, protein, kalori alımı, yeterli su alımı varsa, kontrolleri de biraz daha sık yaptırmak şartıyla aslında çok da fazla sorun beklemeyiz. Benim klinik tecrübem de bu yönde ama yine de biz hekim olarak oruç tutmamalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

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