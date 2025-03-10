Trabzon'da öğrencilere coğrafi işaret eğitimi verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) öğrencilere yönelik coğrafi işaret eğitimi düzenledi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Suzan Topal tarafından yürütülen "Trabzon’un Coğrafi İşaretli Hazineleri Projesi” çerçevesinde öğrencilere coğrafi işaret konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

TTSO Proje Uzmanı ve Türk Patent Sınai Mülkiyet Danışma Birimi TTSO Temsilcisi Hüseyin Emrah Kaba'nın da coğrafi işaret kavramı ile coğrafi işaretli ürünler hakkında sunum yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim ile öğrencilerin Trabzon’un coğrafi işaretli ürünlerini tanıyıp, ekonomik ve kültürel önemine dair farkındalık kazanmalarının hedeflendiği kaydedildi.