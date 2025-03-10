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        Trabzonspor'un milli boksörü Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu

        TRABZONSPOR Kulübü'nün bünyesinde mücadele eden milli boksör Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:05
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        Trabzonspor'un milli boksörü Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu
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        TRABZONSPOR Kulübü’nün bünyesinde mücadele eden milli boksör Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu.

        1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda mücadele eden sporcu Havvanur Kethüda, finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

        EN İYİ BOKSÖR

        Ayrıca, +81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur Kethüda, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda “En İyi Kadın Boksör” ödülüne layık görüldü. Trabzonspor Kulübü de sporcunun başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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