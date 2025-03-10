Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.
Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise idmanda pas ve dar alanda oyunun ardından çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.