Trabzon'da çıkan örtü yangınını söndürmek için ekipler çalışıyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Bereketli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanın bir bölümünde çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Araklı Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Sarı, AA muhabirine, mahallede bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktığını söyledi.
Sarı, yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yangın, yerleşim alanlarına herhangi bir tehlike oluşturmuyor. En kısa sürede söndürülmesi için ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor." dedi.
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