Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 06.03.2026 - 17:15
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

