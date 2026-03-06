Canlı
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde minibüsün trafik levhasına çarpması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:00
        Trabzon'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde minibüsün trafik levhasına çarpması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı.

        Enes K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, İranlı Mahallesi Çaykara yolu viyadüğünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile babası İsmail K. hastaneye kaldırıldı.

        Enes K. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



