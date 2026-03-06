Trabzon'da trafik levhasına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde minibüsün trafik levhasına çarpması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde minibüsün trafik levhasına çarpması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı.
Enes K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, İranlı Mahallesi Çaykara yolu viyadüğünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile babası İsmail K. hastaneye kaldırıldı.
Enes K. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.