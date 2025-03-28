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        Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi

        Trabzon, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu renklere büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:10
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        Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi
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        Trabzon, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu renklere büründü.

        Kent merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla şehrin dört bir yanında çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

        Ekipler tarafından, park bahçe ve refüjlerde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Şehir merkezi, sahil kesimi ve kavşakların yanı sıra tarihi Ayasofya Cami, Atatürk Köşkü çevresi ile Trabzon Botanik Parkı'nda ilkbaharla birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

        Vatandaşlar da yol kenarlarına dikilen lale, sümbül, çuha ve menekşelerin önünde fotoğraf çektiriyor.

        Belediye ekiplerince son bir yılda toplamda 2 milyon 584 bin 695 metrekare alanda yeşil alan bakımı yapılırken, 1051 ağaç, 33 bin 713 çalı ve 1 milyon 684 bin 244 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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