Trabzon'da üniversite öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Trabzon'da Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.
Trabzon'da Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde konuşan İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, 2010'dan itibaren katma değeri yüksek çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kaba, özellikle üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına adaptasyonlarını sağlayabilecek çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de İŞKUR Kampüs çalışmasıdır." dedi.
YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Çolak da bağımlılık bileşenleri, bağımlı kişiye yaklaşımın nasıl olabileceği konularında bir sunum yaptı.
Bağımlılığın tekrarlarla ilerleyen bir hastalık olduğunu ve kısır döngü içerisinde seyredebildiğini aktaran Çolak, "Yani kişi bıraktığı, ara verdiği dönem içerisinde sadece madde kullanımına ya da alkol kullanımına ara vermemesi gerekmiyor aynı zamanda eski alışkanlıklarını kullanıma yönelik davranış örüntülerini de değiştirmesi gerekiyor. Yani yaşamını yeniden yapılandırması gerekiyor." dedi.
Çolak, YEDAM'ın hizmet alanları hakkında da bilgilendirmede bulundu.
Öte yandan program kapsamında Trabzon Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Tekincanlı da "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verdi.
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