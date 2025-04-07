Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üniversite öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirildi

        Trabzon'da Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da üniversite öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
        ABONE OL

        Trabzon'da Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

        İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde konuşan İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, 2010'dan itibaren katma değeri yüksek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kaba, özellikle üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına adaptasyonlarını sağlayabilecek çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de İŞKUR Kampüs çalışmasıdır." dedi.

        YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Çolak da bağımlılık bileşenleri, bağımlı kişiye yaklaşımın nasıl olabileceği konularında bir sunum yaptı.

        Bağımlılığın tekrarlarla ilerleyen bir hastalık olduğunu ve kısır döngü içerisinde seyredebildiğini aktaran Çolak, "Yani kişi bıraktığı, ara verdiği dönem içerisinde sadece madde kullanımına ya da alkol kullanımına ara vermemesi gerekmiyor aynı zamanda eski alışkanlıklarını kullanıma yönelik davranış örüntülerini de değiştirmesi gerekiyor. Yani yaşamını yeniden yapılandırması gerekiyor." dedi.

        Çolak, YEDAM'ın hizmet alanları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

        Öte yandan program kapsamında Trabzon Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Tekincanlı da "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da HPV Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı
        Trabzon'da HPV Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat 448 milyon doları a...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat 448 milyon doları a...
        KTÜ Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabı çalındı
        KTÜ Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabı çalındı
        Trabzon'daki esnaflara Arapça eğitimi veriliyor
        Trabzon'daki esnaflara Arapça eğitimi veriliyor
        Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti
        Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı