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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:55
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Barış Erdenk'in proje danışmanlığı yaptığı ve Faik Gürbüzlü'nün yönettiği "Savaş Müzesi" adlı oyunda, dekor tasarımını Aslıhan Üçer, kostüm tasarımını Ebru Gürbüzlü, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Kahraman, koreografisini Gökmen Göçbeyli, yönetmen yardımcılıklarını ise Volkan Satır ve Dilan Serinyel yaptı.

        Derya Hatipoğlu, Burhan Kurt, Dilan Serinyel, Ogün Kılıç, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun rol aldığı oyunda, birbirini tanımayan dört kişinin katıldıkları tur sırasında 5 gün kapalı kaldıkları müze galeri odasında yaşadıkları konu ediliyor.

        Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 12 Nisan Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

        TDT, ikinci oyun olarak ise "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

        Lewis Carroll'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Tim Kane'nin oyunlaştırdığı oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp yapıyor.

        Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Şenol, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Yusuf Yalçın'ın yaptığı oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Sıla Ömeroğlu, Cem Çanakoğlu, Bedirhan Arpacı, Selin Karayağız ve Göknur Paslı rol alıyor.

        Alice'in maceralarının anlatıldığı oyun, 15-16 Nisan'da 11.00'de, 17 Nisan Perşembe ise 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        - Etkinlikler

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında yarın 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Konakta Bir Düğün", 12 Nisan Cumartesi de 13.00'te "Dile Benden Ne Dilersen" adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

        Program kapsamında, 12 Nisan Cumartesi 15.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Akademilerin Açılış Programı" etkinliği düzenlenecek.

        Çocuk tiyatrosu "Ormanın Hazinesi" 13 Nisan Pazar 13.00'te sahnelenecek, 14 Nisan Pazartesi 18.00'de "Sömürge Sonrası Edebiyat ve Kimlik Sorunu" konulu söyleşi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneğince 16 Nisan Çarşamba 19.30'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Türk sanat müziği konseri organize edilecek.

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