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        Trabzonspor'dan Iğdır FK'ye kiralanan oyuncusu Serkan Asan ameliyat oldu

        Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiralanan oyuncu Serkan Asan'ın ameliyat olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:20
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        Trabzonspor'dan Iğdır FK'ye kiralanan oyuncusu Serkan Asan ameliyat oldu
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        Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiralanan oyuncu Serkan Asan'ın ameliyat olduğunu bildirdi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Iğdır FK'ye kiralanan futbolcu Serkan Asan'ın, sol dirseğinde oluşan kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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