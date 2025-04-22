Trabzon'da öğretmenin darbedildiği iddiasına soruşturma başlatıldı

Trabzon'da, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni S.K'nın (33), aynı okuldaki öğrenci M.T'nin babası O.T. (43) tarafından darbedilmesiyle ilgili, şüpheli O.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelinin ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.T. hakkında, en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheli O.T'nin çocuğu olan mağdur M.T'nin (13) ise öğretmen S.K. tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin soruşturma ise ayrıca yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.