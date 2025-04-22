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        Trabzon'da öğretmenin darbedildiği iddiasına soruşturma başlatıldı

        Trabzon'da, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:33
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        Trabzon'da öğretmenin darbedildiği iddiasına soruşturma başlatıldı
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        Trabzon'da, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni S.K'nın (33), aynı okuldaki öğrenci M.T'nin babası O.T. (43) tarafından darbedilmesiyle ilgili, şüpheli O.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

        Adliyeye çıkarılan şüphelinin ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.T. hakkında, en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheli O.T'nin çocuğu olan mağdur M.T'nin (13) ise öğretmen S.K. tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin soruşturma ise ayrıca yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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