CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sanatçı Volkan Konak'ın mezarına ziyarette bulundu.

Sarıgül, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Karadenizli sanatçı Volkan Konak'ın Maçka ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki kabrinde dua etti.

Aile yakınlarıyla görüşen Sarıgül, taziyelerini ileterek, Konak'ı kaybetmenin acısını her geçen gün yüreğinde hissettiğini söyledi.

Sarıgül, Konak'ın vefatından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Mor çiçekli dal gibi bahar vaktinde aramızdan ayrıldı. 40 gün geçti, 40 yıl geçse de unutmayız. Derdi memleketiydi, memleketine seslendi, gerçekten değerli bir sanatçıydı. Kardeşimdi, benim içinde büyük bir değerdi." dedi.

Konak'ın memleket sevdalısı bir sanatçı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Büyük bir vatanseverdi, unutulmaz bir insandı, adı hiçbir zaman dilimizden düşmeyecek. Zihnimizden, kalbimizden hiçbir zaman silinmeyecek, Volkan Konak kardeşim seni unutmayacağız, hiçbir zamanda unutulmayacaksın. Ömür boyu, yüreğimizde, kalbimizde ve vicdanlarda yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun." diye konuştu.