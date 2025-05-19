Of'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Geçit törenin ardından öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu. Spor ve halkoyunu ekiplerinin gösterisiyle devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler İlçe Kapalı Spor Salonunda devam etti.

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