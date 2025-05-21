Gün batımında Trabzon'dan kartpostallık manzaralar
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Kentte havaların ısınmasıyla sahile inen vatandaşlar, gün batımı eşliğinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Faroz Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için denize açılan balıkçılar gün batımı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Ayasofya Camisi ile Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de gün batımı eşliğinde görülmeye değer manzaralar oluştu.
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