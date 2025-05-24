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        Trabzonspor'a uluslararası öğrencilerden ziyaret

        Trabzon'a yükseköğrenim için gelen uluslararası öğrenciler, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:16
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        Trabzonspor'a uluslararası öğrencilerden ziyaret
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        Trabzon'a yükseköğrenim için gelen uluslararası öğrenciler, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneğince (KULDER) 20 ülkeden öğrencinin, bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile bir süre görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedikli, öğrencilerin Trabzonspor'a gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, kendilerini maçlarda misafir edebileceklerini aktardı.

        Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı da U19 takımının Avrupa'da aldığı başarı ile ilgili gençlerin merak ettiklerine cevap verdi, U19 Takımının Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmaya davet etti

        KULDER yönetim kurulu üyesi Cihan Bıyıkoğlu ise Trabzon'daki üç üniversitede 2 bini aşkın öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, gençlerin sportif organizasyonlara katılımları içinde çalıştıklarını, Trabzonspor'un bu konuda kendileri için olumlu bir güç olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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