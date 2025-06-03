Trabzonspor'un en istikrarlısı Malheiro, hem savundu hem attı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'un savumacısı Pedro Malheiro, istikrarının yanı sıra golcülüğüyle dikkati çekti.

Portekiz'in Boavista Kulübünden sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımda aldığı süre ve savunma oyuncusu olmasına karşın golleriyle takımına önemli katkı verdi.

Süper Lig'de 37 oyuncunun forma şansı bulduğu Karadeniz ekibinde, Malheiro, 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika görev yaptı ve bu alanda zirvede yer aldı.

- Banza'dan sonra en golcü

Malheiro, Süper Lig'de sezonun golcülerinden Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda yer aldı.

Portekizli savunma oyuncusu, 19 golü bulunan Banza'nın ardından attığı 6 golle Zubkov ile birlikte Karadeniz ekibinde gol sayısında ikinci sırayı paylaştı. Malheiro, 5 gole de pas katkısı verdi.