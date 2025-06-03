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        Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:42
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        Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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