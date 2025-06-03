Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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