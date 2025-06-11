Trabzon'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda bir martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.
Kısa sürede olay yerine giden AKUT ekipleri, yaralı martıyı bulunduğu yerden çıkarttı.
Ekiplerce kurtarılan martı, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne teslim edildi.
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