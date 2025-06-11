Trabzon'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda bir martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.