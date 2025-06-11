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        Trabzon'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:31
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        Trabzon'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda bir martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine giden AKUT ekipleri, yaralı martıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

        Ekiplerce kurtarılan martı, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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