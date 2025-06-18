Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düzenlenecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 17-20 Temmuz tarihleri arasında, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirilecek.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, festivalde Buray, Elif Buse Doğan ve Resul Dindar'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların sahne alacağı, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Etiyopya, Rusya ve Gürcistan halk oyunları ekiplerinin gösteri sunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve sanatsever yapısıyla Karadeniz'in parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.

Kültürel mirası yaşatmak ve güçlendirmek için 33 yıldır festivali kesintisiz sürdürdüklerine işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

"Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, yalnızca bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, dostlukların pekiştiği, sanatın evrensel dilinin konuşulduğu çok özel bir platformdur. Bu yıl, festivale renk katacak birbirinden değerli sanatçılarımızı da ağırlayacağız. 18 Temmuz'da Buray, 19 Temmuz'da Elif Buse Doğan, 20 Temmuz'da ise Karadeniz'in sevilen sesi Resul Dindar bizlerle olacak. Ayrıca 20 Temmuz Pazar günü de geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Herkesi müziğin birleştirici gücünü hep birlikte hissetmeye, halk oyunlarımızın coşkusunu paylaşmaya, Akçaabat'ın zengin kültürel atmosferinde buluşmaya davet ediyorum. Çünkü biz inanıyoruz ki kültürle büyüyen şehirler, sevgiyle büyür. Sanatla yoğrulan toplumlar, geleceğe daha umutla bakar."