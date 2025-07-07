Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana sakatlıkları süren Cihan Çanak, Onuralp Çevikkan ve Borna Barisic katılmazken, tedavileri devam eden Ali Şahin Yılmaz ve Ahmet Doğan Yıldırım bireysel çalıştı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.

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