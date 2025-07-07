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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:25
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.

        Antrenmana sakatlıkları süren Cihan Çanak, Onuralp Çevikkan ve Borna Barisic katılmazken, tedavileri devam eden Ali Şahin Yılmaz ve Ahmet Doğan Yıldırım bireysel çalıştı.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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