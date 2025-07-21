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        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 00:24 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:36
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        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

        Akçaabat Belediyesince Sahil Park Festival Meydanı'nda organize edilen etkinliğin dördüncü gününde, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Etiyopya, Rusya ve Gürcistan halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, festival boyunca halk oyunları ekiplerinin kendi kültürlerini sergilediğini söyledi.

        Etkinlik sayesinde kentte renkli ve güzel görüntüler oluştuğunu dile getiren Ekim, uluslararası festival kapsamında Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Etiyopya gibi ülkelerden folklor ekiplerinin halk oyunlarını sergilediğini belirtti.

        Ekim, folklorun kültürel kaynaşmaya vesile olan bir kültür dalı olduğunu ifade ederek, "Bu kaynaşma burada dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen folklor ekipleriyle beraber ülkemizdeki halk oyunları gruplarıyla Akçaabat'ımızda, yaylalarımızda, merkez Ortahisar ilçemizde sergilendi." dedi.

        Festival, Resul Dindar ile Nejimi Öksüz ve Aykut Özer'in verdiği konserle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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