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        Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

        Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:02
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        Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor
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        Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Bugünlerde serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

        Manzarasının yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alan yayla, her geçen gün ziyaretçi potansiyelini artırıyor.

        Hıdırnebi Yaylası'nda ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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