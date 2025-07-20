Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

Hıdırnebi Yaylası'nda ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Manzarasının yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alan yayla, her geçen gün ziyaretçi potansiyelini artırıyor.

Bugünlerde serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

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