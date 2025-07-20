Trabzonspor, Saul Niguez transferinde mutlu sona yaklaştı

–TRABZONSOR, orta saha transferinde büyük ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giyen İspanyol yıldız Saul Niguez ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez'in, Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesiyle birlikte Trabzonspor’a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. Bordo-mavili yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Saul için ekonomik şartlarda da anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun kulübüyle kontrat fesih sürecinin tamamlanması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun pazartesi günü Erzurum kampına katılması planlanıyor.

TRABZONSPOR’UN TAKİBİNDEYDİ

Saul Niguez, bu yaz transfer döneminin başından itibaren Trabzonspor’un transfer gündeminde yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla istediği orta saha profiliyle örtüşen tecrübeli oyuncu için bordo-mavili yönetim harekete geçti. Görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, transferde mutlu sona artık çok yaklaşıldı.

OYUN TİPİ: ÇOK YÖNLÜ VE SAVAŞÇI ORTA SAHA