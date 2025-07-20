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        Trabzon'da "Hıdırnebi Yayla Şenliği" yapıldı

        Trabzon'da Akçaabat Belediyesince organize edilen "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kapsamında Hıdırnebi Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:15
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        Trabzon'da "Hıdırnebi Yayla Şenliği" yapıldı
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        Trabzon'da Akçaabat Belediyesince organize edilen "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kapsamında Hıdırnebi Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, festivalde, yayla şenliğinin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

        Yağmur çamur demeden buluşmaların gerçekleştiğini belirten Genç, "Bu buluşmalar aynı zamanda bu güzel topraklara sahip çıkmamızın da delaletidir. Burada bizim atalarımız, dedelerimiz, bu civardaki köylüler mücadele etmişler. Buradan Ermeni, Rum çetelerini def etmişler. Ondan sonra burada bu buluşmalar başlamış." diye konuştu.

        Genç, bu buluşmalarda eğlenerek bir araya gelindiğini ifade ederek, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Dimdik ayaktayız. Türk milleti olarak ilelebet bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar da birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Yüce Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bugün bizim köklü geleneğimiz olan yayla geleneğimizi yaşatmak için, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için, dünden bugüne bize miras kalan yayla kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için hep birlikteyiz, bir aradayız. " şeklinde konuştu.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bütün vatandaşları şenliklere davet ederek, şenliklerin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar Selim Seyis, Elif Köse ve Ümit Bayraktar, yöresel türküler seslendirdi.

        Festivale katılan halk oyunları gruplarından Hopa Belediyesi Folklor, Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları Erkek, Akçaabat Folklor Derneği Kız ekipleri, kemençe ve davul zurna eşliğinde horon oynayıp gösteri yaptı.

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