Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde ilk organ nakli gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan sol böbrek, 6 yıldır diyaliz tedavisi gören kişiye yapılan operasyonla nakledildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, operasyonda yer alan Doç. Dr. Aydın Aktaş, Opr. Dr. Coşkun Aydın ve Dr. Murat Altunok ile merkez ekibine teşekkür etti.

Operasyonla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, Trabzon'da ilk defa organ naklinin başarıyla gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıldırım, organ naklinin hastaya hayat veren bir operasyonun ötesinde olduğuna işaret ederek, "Organ bağışı sayesinde yeniden sağlığına kavuşan hastamıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda beyin ölümü sonrası organlarını bağışlayarak başka hayatlara umut olan kıymetli bağışçımıza ve ailesine minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.