Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde ilk organ nakli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde ilk organ nakli gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan sol böbrek, 6 yıldır diyaliz tedavisi gören kişiye yapılan operasyonla nakledildi.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, operasyonda yer alan Doç. Dr. Aydın Aktaş, Opr. Dr. Coşkun Aydın ve Dr. Murat Altunok ile merkez ekibine teşekkür etti.

        Operasyonla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, Trabzon'da ilk defa organ naklinin başarıyla gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Yıldırım, organ naklinin hastaya hayat veren bir operasyonun ötesinde olduğuna işaret ederek, "Organ bağışı sayesinde yeniden sağlığına kavuşan hastamıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda beyin ölümü sonrası organlarını bağışlayarak başka hayatlara umut olan kıymetli bağışçımıza ve ailesine minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, organ nakli yapılan hastanın bugün taburcu edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar

        Benzer Haberler

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğl...
        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğl...
        Emekli öğretmenin ahşap sevgisi çocuklara oyuncak oluyor
        Emekli öğretmenin ahşap sevgisi çocuklara oyuncak oluyor
        Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapan...
        Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapan...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:
        DKİB ile Şekerbank arasında protokol imzalandı
        DKİB ile Şekerbank arasında protokol imzalandı
        Riskli gebelere "güvenli destek" sağlıyorlar
        Riskli gebelere "güvenli destek" sağlıyorlar