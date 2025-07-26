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        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:01
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        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

        İlçedeki Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.

        Trabzon'a 12, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ve oluşum hikayesiyle de dikkati çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilere tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

        Göl, ulaşım kolaylığı nedeniyle özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Van'dan ailesiyle birlikte kente gelen Sema Alpdağ, AA muhabirine, Karadeniz'in doğasının kendilerini şaşırttığını, yeşil ve mavinin bir arada olmasının hayranlık verici olduğunu söyledi.

        Bölgenin doğasına ve insanlarına hayran kaldığını belirten Alpdağ, "Trabzon'a daha önce hiç gelmedik, coğrafya çok farklı. Rakımı çok yüksek yerlere çıktık, tırmandık. Buradaki insanlara hayran kaldım." dedi.

        Adana'dan gelen Emre Hımhım ise Trabzon'da ilk duraklarının Sera Gölü Tabiat Parkı olduğunu dile getirdi.

        Hımhım, Adana'daki hava sıcaklığına dikkati çekerek, "Burası ile Adana arasında büyük bir sıcaklık farkı var. Burası çok iyi. Çok az nem var ama biz Adana'da daha sıcağına alışkın olduğumuz için bu bizi çok etkilemiyor. Trabzon'un havası çok güzel, çok serin. Doğasına bayıldık zaten her yer yemyeşil bunu çok sevdik." ifadesini kullandı.

        Suudi Arabistan'dan gelen Faiz Ali Assaidi de kentin doğasını çok sevdiklerini anlatarak, "Çok beğendim burayı çok doğal görünüyor. Hıdırnebi Yaylası'na da çıktık. Hıdırnebi'ye gidenlerin buraya kesinlikle uğramaları gerekiyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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