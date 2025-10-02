Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:51
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor:
        Trabzonspor'da ilk olarak geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen Christ Oulai, bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

        Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu, Trabzonspor Dergisi'nde soru-cevap bölümünün konuğu oldu.

        Oulai, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Oyuncu için "en kötü şeyin" sakatlık olduğuna değinen Oulai, çok dikkat ettiğini vurguladı.

        Oluali, dripling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme özelliklerine değinerek geliştirmesi gereken yönlerini ise maç içinde enerjisini çabuk tüketme olduğunu, bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

        Forma giymediği Fenerbahçe maçının "en çok üzüldüğü karşılaşma" olduğunu aktaran Oulai, "Kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu." değerlendirmesinde bulundu.

