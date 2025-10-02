Habertürk
        Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

        Giriş: 02.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:13
        Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

        Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

