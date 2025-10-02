Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:24
        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı
        Trabzon'un Yomra ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan sürücü gözaltına alındı.

        İlçe girişinde trafik uygulaması yapan Yomra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, M.A'nın kullandığı aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü, görevli bir polis memuruna çarparak olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonucu Gürsel Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

