Trabzon'da fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Süleyman K. idaresindeki 61 DP 797 plakalı otomobil, Kanuni Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.