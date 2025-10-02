Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.

Yapılan saldırının sadece gemilere değil insanlığın ortak vicdanına yapıldığını belirten Arslantürk, "Orada bulunan kardeşlerimiz yalnız değildir. Onların arkasında tüm vicdan sahipleri, tüm adalet sevdalıları vardır. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve son nefesimize kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

- Artvin Artvin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı üzere bir grup vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı. İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, İsrail'in hukuksuz saldırısına tepki göstermek için toplandıklarını söyledi. Delibaş, Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulduğunu belirterek, dünyanın artık zulme karşı sessiz kalmayacağını aktardı. MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce'nin de konuşmasının ardından dua edildi. - Gümüşhane Fatih Parkı'nda bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Memur-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, bu gece vicdanı olan herkesin kalbinin Sumud ile çarptığını söyledi. Konuşmaların ardından dua edildi.

-Giresun Giresun'da Hacı Miktad Cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti. Kamu-Sen İl Temsilcisi Muhammed Sarı, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Sarı, "Bu millet Gazze'nin kurtuluşuna, Kudüs'ün özgürlüğüne önderlik edecektir." dedi. - Bayburt Bayburt'ta da Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, slogan attı. Grup adına basın açıklaması yapan İlhami Polat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya İsrail'in uluslararası sularda barbarca saldırdığını anlatarak, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." dedi. - Ordu Ordu'da da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde saldırılar protesto edildi.