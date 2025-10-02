Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Trabzon'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:15 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Trabzon Gazze omuz omuza", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

        Özgür Aksa Trabzon Platformu adına basın açıklaması yapan Muhammed Furkan Çelik, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının yalnızca yardım filosuna değil, insanlığın onuruna yapıldığını söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun ekmek, ilaç, bebek maması taşıdığına dikkati çeken Çelik, saldırıda uluslararası hukukun çiğnendiğini dile getirdi.

        Çelik, meydanlarda bir araya gelmenin yalnızca öfke değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Herkesin üzerine düşeni yapma zorunluluğu vardır. Kimse 'Benim elimden bir şey gelmez.' deme hakkına sahip değildir. Global Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilip silahsız sivil aktivistler kaçırıldığı için her aktivistin ülkesi bu vicdan elçilerini kurtarmak için harekete geçmelidir." dedi.

        Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve yazarlara seslenen Çelik, "Unutmayın sessizlik suça ortaklıktır. Görmezden gelmek bu cinayete onay vermektir. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz biz Sumud'un, Gazze'nin, Filistin'in yanındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımızdır. Onların onuru bizim onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

        "Sumud" kelimesinin Arapça'da direniş, sabır, dik duruş anlamlarına geldiğini anlatan Çelik, "Bugün bu kelime yalnızca filo adı değil, bir insanlık çağrısıdır. Küresel Sumud Filosu'nun mesajı nettir. Zulme boyun eğmeyin, vicdanınızı kaybetmeyin, dayanışmadan vazgeçmeyin." diye konuştu.

        Çelik, direnişlerinin Filistin özgür olana kadar devam edeceğini, İsrail işgalinin yıkılacağını kaydetti.

        Açıklamanın ardından, şehitlere, Filistin ve Doğu Türkistan halkına dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

        Benzer Haberler

        Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı
        Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
        Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek
        Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek
        Trabzon'da fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da hamsi bereketi
        Trabzon'da hamsi bereketi
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor:
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor: