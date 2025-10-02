Trabzon'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Trabzon'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Trabzon Gazze omuz omuza", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Özgür Aksa Trabzon Platformu adına basın açıklaması yapan Muhammed Furkan Çelik, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının yalnızca yardım filosuna değil, insanlığın onuruna yapıldığını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun ekmek, ilaç, bebek maması taşıdığına dikkati çeken Çelik, saldırıda uluslararası hukukun çiğnendiğini dile getirdi.

Çelik, meydanlarda bir araya gelmenin yalnızca öfke değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Herkesin üzerine düşeni yapma zorunluluğu vardır. Kimse 'Benim elimden bir şey gelmez.' deme hakkına sahip değildir. Global Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilip silahsız sivil aktivistler kaçırıldığı için her aktivistin ülkesi bu vicdan elçilerini kurtarmak için harekete geçmelidir." dedi.

Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve yazarlara seslenen Çelik, "Unutmayın sessizlik suça ortaklıktır. Görmezden gelmek bu cinayete onay vermektir. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz biz Sumud'un, Gazze'nin, Filistin'in yanındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımızdır. Onların onuru bizim onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

"Sumud" kelimesinin Arapça'da direniş, sabır, dik duruş anlamlarına geldiğini anlatan Çelik, "Bugün bu kelime yalnızca filo adı değil, bir insanlık çağrısıdır. Küresel Sumud Filosu'nun mesajı nettir. Zulme boyun eğmeyin, vicdanınızı kaybetmeyin, dayanışmadan vazgeçmeyin." diye konuştu.

Çelik, direnişlerinin Filistin özgür olana kadar devam edeceğini, İsrail işgalinin yıkılacağını kaydetti.

Açıklamanın ardından, şehitlere, Filistin ve Doğu Türkistan halkına dua edildi.