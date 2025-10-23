"Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncuları Trabzon'da öğrencilerle buluştu

TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" adlı dizinin oyuncuları, senaristi ve yapımcısı Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, senarist Ozan Bodur, başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban öğrencilerle buluştu.

Yapımcı Özekin, Fatih Sultan Mehmed'in sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda kendi devrinin en büyük dehası olduğunu söyledi.

Senarist Bodur ise dizide daha çok Fatih Sultan Mehmed'in insani yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Oyuncu Çayoğlu da dizinin özellikle gençler tarafından karşılık bulmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bu tür dizilerin gençleri tarihi araştırmaya yönlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır, tarihin akışını değiştirme gücüne sahip Fatih'i canlandırdığını anlatan Çayoğlu, zaman zaman hayal gücünün zorlandığını dile getirdi.